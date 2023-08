Twitter/X, il nuovo logo smantellato perché ABUSIVO

Il caos che si sta sviluppando intorno a Twitter dopo il cambio di nome voluto da Elon Musk in “X“, non ha fine. A San Francisco è capitato qualcosa di davvero incredibile, siccome il logo enorme del nuovo nome di Twitter avrebbe disturbato i vicini per via della sua grandezza e della sua luminosità.

I LED potentissimi erano infatti attivi tutta la notte, lanciando dei flash luminosi nel cielo stellato. Questi finivano inevitabilmente all’interno delle stanze dove le persone dormivano di fronte, mettendo a serio rischio il sacro riposo delle ore notturne.

Diversi video sono stati in grado di testimoniare la vicenda, la quale finalmente sarebbe arrivata ad una conclusione.

Insegna luminosa di Twitter/X abusiva, è stata smantellata una volta per tutte

Tutte le persone che avevano espresso il loro disagio in merito, avrebbero finalmente risolto il problema: l’insegna sarebbe stata smantellata. La grandissima “X” non esiste più e anche giustamente si potrebbe dire. Questa nuova idea di Elon Musk non era stata abilitata da nessuno visto che i permessi non erano mai stati richiesti. Inoltre era abusiva e anche molto pericolosa, essendo sorretta solo da sacchi di sabbia.

Imagine no more. This is my life now. https://t.co/k5QfAm8yuG pic.twitter.com/e7ECCM2NUD — Christopher J. Beale (@realchrisjbeale) July 29, 2023

Non hanno tardato ad arrivare le giustificazioni, con la società di Elon che avrebbe riferito di un’installazione temporanea per un evento. Era stato infatti negato più volte l’accesso al tetto agli ispettori che erano arrivati appositamente per i controlli.

Ora la multa è arrivata per l’azienda che detiene la proprietà del palazzo, all’interno del quale gli uffici di Twitter/X sono in affitto.