Dopo aver stravolto la piattaforma modificandone il logo ed eliminando l’account Twitter in favore del nuovo @X, Elon Musk annuncia l’ennesimo cambiamento. L’ex Twitter avrà un’interfaccia disponibile esclusivamente in modalità notturna. Il proprietario della piattaforma ha già confermato che la novità sarà introdotta a breve.

Elon Musk stravolge Twitter: ecco l’ultima novità annunciata!

Fino ad ora gli utenti di Twitter hanno avuto la possibilità di personalizzare l’interfaccia optando o meno per la modalità scura ma presto potrebbero non avere scelta. Elon Musk, tramite il suo nuovo account @X, ha affermato che la modalità scura sarà l’unica alternativa disponibile in quanto migliore rispetto alla modalità chiara.

Non tutti potrebbero apprezzare la decisione del proprietario dell’ex Twitter e, data l’ormai palese imprevedibilità del CEO, è difficile affermare se e quando sarà introdotta la novità.

In soli pochi giorni Musk ha modificato il logo della piattaforma abbandonando l’uccellino azzurro in favore di una X. Al cambiamento del logo ha fatto seguito l’eliminazione dell’account Twitter, sostituito appunto dal nuovo account @x. Quest’ultima mossa rappresenta la chiusura definitiva di una delle piattaforme social più note e apprezzate dal pubblico. Twitter, dunque, potrebbe diventare solo un vecchio ricordo pronto ad essere rimpiazzato da una piattaforma tutta nuova ma evidentemente ancora instabile per via dei numerosi e frequenti cambiamenti.

Musk apporterà sicuramente ulteriori modifiche al social stravolgendone tutte le caratteristiche fino ad ora note. Insomma, è chiaro che al momento la piattaforma sembra essere soggetta a un vero e proprio processo di rebranding tutto da definire e, soprattutto, da scoprire.