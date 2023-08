WindTre insieme a molti altri operatori telefonici italiani offre numerose promozioni convenienti per quest’ estate. WindTre offre insieme ai suoi servizi la possibilità di acquistare i nuovi dispositivi Samsung pieghevoli. Che hanno dato ufficialmente inizio ad una nuova generazione di smartphone dal design caratteristico. Stiamo parlando del Samsung Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5, disponibili ad un prezzo super scontato nei negozi WindTre, almeno fino al 3 Agosto 2023, salvo variazioni. Mentre i modelli con 256 Giga resteranno in promozione ancora fino al 10 Agosto 2023.

WindTre: arriva la versione Samsung Galaxy 5

Entrambi i dispositivi presentano un design elegante e compatto, oltre a varie opzioni per una maggiore personalizzazione.

Anche la batteria risulta essere più ottimizzata e la nuova fotocamera consente di scattare foto in più prospettive e con una qualità decisamente migliore.

Se pensiero per esempio al solo Il Smartphone Galaxy Fold 5, quest’ultimo appare più leggero di almeno 13 grammi, rispetto ai modelli precedenti dal peso complessivo di circa 250 grammi. Il display sarà inoltre più sottile di almeno 0.8 mm piegato.

Inoltre se i clienti decidono di portare in un negozio WindTre un loro vecchio dispositivo, avranno la possibilità di acquistare con soli 14.99 euro in più sulla tariffa del piano mensile qualsiasi versione desiderata dei modelli Galaxy Z.

Si tratterebbe in questo caso di un ulteriore sconto disponibile solo con WindTre.

Per informazioni più dettagliate a riguardo e per altre promozioni che l’operatore offre ai suoi utenti, potete consultare il sito ufficiale del gestore o recarvi presso un negozio fisico autorizzato.