Google Maps cambia per SEMPRE, anteprima AI dell'intero viaggio per vedere il percorso

Fondamentale per spostarsi in città o tra un paese e l’altro è il sistema di navigazione denominato Google Maps. La famosa applicazione che può essere installata su ogni smartphone, consente svariate tipologie di navigazione e funzionalità molto interessanti, le quali permettono di spostarsi senza problemi e raggiungendo la destinazione nei tempi più brevi possibili.

Proprio in occasione dell’ultimo Google I/O 2023, la celebra azienda di Mountain View ha deciso di presentare una funzionalità davvero utile che andrà ad integrare Google Maps. Si chiama Immersive View for Routes. In poche parole gli utenti che si serviranno dell’applicazione, potranno avere una sorta di vista digitale dei percorsi, il tutto in maniera immersiva. Il tutto ovviamente grazie all’apporto dell’intelligenza artificiale che creerà una rappresentazione video molto fedele delle aree che andrete a percorrere.

Google Maps, la nuova visione immersiva che stravolge la navigazione: potrete avere un assaggio del vostro percorso prima di partire

Cercando di spiegare il concetto in parole povere, utilizzando questa nuova funzionalità legata all’intelligenza artificiale di Google Maps, gli utenti potranno avere un’anteprima dei percorsi che andranno poi a compiere.

L’utente dunque potrà avere una sorta di filmato virtuale immersivo con il quale potrà farsi un’idea molto più concreta della strada che percorrerà. Google riesce a fare tutto ciò fondendo miliardi di immagini appartenenti a Street View a varie immagini aeree, così da ricreare una specie di modello digitale di determinate sezioni del mondo.

Google ha annunciato che tutto ciò sarà disponibile dall’estate, con l’arrivo previsto entro la fine dell’anno in 15 città tra cui anche Firenze e Venezia.