Grazie al programma gratuito Giga Green, i clienti dell’operatore virtuale Very Mobile possono riscattare, direttamente tramite l’app scaricata sui propri smartphone, 3 mesi di abbonamento gratis alla piattaforma di streaming musicale Napster. Questo nuovo regalo è stato annunciato pochi giorni fa, accompagnato da una piccola informativa dedicata nella sezione di supporto Pianeta Very. Il programma Giga Green consente, in modo gratuito, di utilizzare i Giga consumati ogni mese per sostenere progetti per la tutela ambientale del nostro Paese. Potreste partecipare da lontano dalla pulizia di spiagge e fondali alla riforestazione delle aree distrutte da calamità. Alcuni clienti dell’operatore hanno già ricevuto anche un SMS che promuove l’iniziativa, invitando ad accedere alla sezione “Giga Green” dell’app Very per scoprire i dettagli della promozione più bollente dell’estate e scoprire come avere Napster gratis.

Come ottenere Napster Gratis

Per accedere ai 3 mesi gratis di musica in streaming su Napster, i clienti Very Mobile devono recarsi sulla pagina dedicata sul sito della piattaforma. Questa è raggiungibile tramite il link fornito dall’operatore stesso.

Una volta cliccato il link, è necessario compilare i campi richiesti e inserire il codice promozionale ottenuto tramite Giga Green nel campo “Riscatta codice” e cliccare poi su “Continua”.

Per concludere la procedura, l’utente deve scegliere la modalità di pagamento che si preferisce, inserire i dati richiesti e cliccare su “Completa acquisto”. Ovviamente non verrà addebitato alcun importo per i 3 mesi inclusi nella promo. Quando questi terminetanno, l’abbonamento si rinnoverà in automatico a 10,99 euro al mese, a meno che non si disattivi dal menu “Impostazioni”.

Attenzione: la promozione non è valida per i clienti con un abbonamento Napster già attivo o che abbiano effettuato direttamente una prova di Napster negli ultimi 12 mesi.