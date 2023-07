Gli smartphone sono diventati per noi necessari quasi quanto l’acqua che beviamo. Ma se l’H2O può farci del bene (la maggior parte delle volte), i cellulari emettono delle radiazioni nocive per il nostro corpo.

Su questo tema, sono state effettuati centinaia di ricerche e molti dibattiti. Per alcuni oncologi l’eccessivo utilizzo dello smartphone potrebbe aumentare la temperatura dei tessuti corporei portando anche a danni seri.

Nonostante ciò, pare che non esistano ancora prove scientifiche che attestino con certezza il livello della loro pericolosità.

I modelli che emettono maggiori radiazioni in commercio

Tra i cellulari più dannosi per la salute umana ci sono:

Google Pixel 3;

Google Pixel 4;

Xiaomi Mi A1;

Xiaomi Mi 10 Max;

Xiaomi Mi Mix 3;

Xperia XA2 Plus;

Xiaomi Mi 9/9 SE;

Xiaomi Redmi Note 5;

Xiaomi Mi 9T;

Xperia XZ1 Compact;

HTC U12 Life;

HTC Desire 12/12+;

iPhone 7;

iPhone 8;

One Plus 6T;

Samsung S20 plus;

Samsung A52;

Samsung A42;

Zte Axon 7 mini.

Davvero non pochi. Come sono stati selezionati? Utilizzando il SAR (Specific Absorption Rate), una misura indicante la quantità di energia elettromagnetica assorbita dal corpo umano quando viene esposto ad un campo elettromagnetico a radiofrequenza. Più basso è il valore SAR, minori radiazioni emette il cellulare. L’Unione europea, inoltre, ha stabilito che il limite massimo deve essere pari a 2 W/kg. Se siete quindi in procinto di acquistare un nuovo device, vi consigliamo controllare che sia al di sotto di questo livello.

In ogni caso, per evitare qualsiasi ripercussione, basta applicare delle semplici precauzioni, qualunque sia il livello SAR, come non posizionare lo smartphone a lungo vicino al corpo e non eccedere con il suo utilizzo.