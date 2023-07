Whatsapp, la nota app si sta trasformando sempre di più in Telegram

WhatsApp, l’app di messaggistica più popolare al mondo, sta introducendo una nuova funzionalità che permette agli utenti di inviare messaggi video istantanei, simili a quelli offerti da Telegram. La funzione consente agli utenti di rispondere alle chat con video di durata fino a un minuto, registrati semplicemente tenendo premuto il pulsante di registrazione e scorrendo verso l’alto per continuare a registrare senza dover tenere premuto il pulsante, proprio come avviene per i messaggi vocali.

Whatsapp: la funzione dei videomessaggi

I video inviati con questa funzione vengono riprodotti automaticamente in modalità silenziosa, evitando così imbarazzanti riproduzioni audio inaspettate. Quest’ultimo può essere attivato con un semplice tocco sul video. Inoltre, per garantire la privacy degli utenti, tutti i messaggi video istantanei sono crittografati end-to-end, come tutte le altre funzionalità di WhatsApp.

Questa novità è disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane, come annunciato ufficialmente dall’azienda. Nonostante WhatsApp sia l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti attivi, Telegram sta crescendo rapidamente, raggiungendo circa 700 milioni di utenti attivi al mese.

L’introduzione dei messaggi video istantanei su WhatsApp potrebbe non convincere gli utenti a passare da altre piattaforme come Snapchat o Telegram, ma potrebbe certamente contribuire a mantenere gli attuali utenti di WhatsApp e a prevenire un possibile passaggio verso la concorrenza. Questa funzione potrebbe essere particolarmente apprezzata da coloro che preferiscono evitare di dover passare tra diverse app solo per inviare video rapidi.

Inoltre, è importante notare che anche Apple sta per introdurre una novità significativa in questo settore. Con iOS 17, l’azienda introdurrà la segreteria video di FaceTime per gli utenti di iPhone, ampliando ulteriormente le opzioni di comunicazione video per gli utenti di smartphone.