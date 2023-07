Radiazioni pericolose dagli smartphone, la lista de più radioattivi al mondo

Non bisogna preoccuparsi troppo delle radiazioni di uno smartphone, visto che non c’è relazione con le malattie che l’uomo può sviluppare. Allo stesso tempo però dovrebbe essere buona abitudine conoscere il coefficiente SAR di radiazioni emesse da ogni dispositivo.

Radiazioni, gli smartphone le emettono ma non sono dannose: ecco la lista dei dispositivi

Questa qui in basso è la lista completa con tutti i dati riguardanti alcuni dei principali smartphone utilizzati nel continente europeo e non solo. Come potete vedere i nomi sono molto famosi, tirando nel gruppo Apple, Google ma anche Samsung ed Oppo.

Apple iPhone 13 Pro – Coefficiente pari a 0,99 W/kg

Apple iPhone 13 Pro Max – Coefficiente pari a 0,99 W/kg

Google Pixel 6 Pro – Coefficiente pari a 0,99 W/kg

OPPO A74 5G – Coefficiente pari a 0,99 W/kg

Google Pixel 6 – Coefficiente pari a 1.00 W/kg

OnePlus Nord CE 2 – Coefficiente pari a 1,02 W/kg

Samsung Galaxy A52 5G – Coefficiente pari a 1,05 W/kg

Samsung Galaxy S22 Ultra – Coefficiente pari a 1,05 W/kg

Realme GT Neo 2 – Coefficiente pari a 1,19 W/kg

Samsung Galaxy S22 – Coefficiente pari a 1,21 W/kg

Gli utenti che leggono la lista qui in alto però non devono assolutamente fraintendere il punto del discorso. L’articolo infatti non intende in alcun modo andare a screditare il grande lavoro che c’è dietro ogni dispositivo mobile costruito dai brand.

Le aziende si occupano in modo estremamente minuzioso di ogni aspetto riguardante i loro dispositivi. Per tale motivo bisogna stare tranquilli visto che non c’è alcun problema che possa diventare più grande di quello che non è. L’articolo va dunque letto a scopo informativo.