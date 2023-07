Ogni smartphone emette un determinato quantitativo di radiazioni elettromagnetiche, parliamo a tutti gli effetti di radiazioni che potrebbero essere pericolose per l’organismo umano, e di conseguenza, come consigliato direttamente dall’OMS, se ne sconsiglia la prolungata esposizione, in quanto potrebbe causare non pochi problemi.

Essendo tutti i modelli coinvolti, parlare di smartphone più pericolosi di altri è riduttivo, proprio perché indipendentemente dal dispositivo che avete tra le mani, dovrete sempre prestare particolare attenzione all’utilizzo che ne fate. E’ tuttavia indubbio che al giorno d’oggi vi siano terminali con un SAR (il cosiddetto tasso di assorbimento specifico) più alto di altri, ricordando comunque che l’Unione Europea ha imposto un limite di 2W/kg, oltre il quale non è possibile andare, altrimenti lo smartphone non verrà commercializzato sul territorio.

Radiazioni smartphone, i modelli che possono essere ritenuti più pericolosi degli altri

Tra i modelli che possono essere ritenuti più pericolosi, considerando i dispositivi più recenti tra quelli commercializzati nell’ultimo periodo, troviamo iPhone 7, con 1,37 W/kg, passando anche per iPhone 7 Plus, fermo a 1,34 W/kg e iPhone 8, con un livello di 1,35 W/kg. Come potete notare voi stesso, l’attenzione dei produttori ha portato ad una progressiva riduzione del SAR, con l’avvicinamento della data di lancio, tanto che salendo con il SAR, si va verso dispositivi più datati, infatti troviamo ZenFone 6 con 1,57, Huawei Mate 9, con 1,64 ed alcuni modelli della serie Xiaomi Mi, con 1,40.

L’elenco viene aggiornato annualmente, ma in genere è davvero difficile vedere inseriti dispositivi commercializzati nel corso dell’ultimo anno.