A partire dallo scorso 13 luglio 2023 l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha lanciato ufficialmente un’offerta davvero favolosa. Si tratta in particolare dell’offerta mobile denominata ho. 5,99 100 Giga. Quest’ultima sarebbe dovuta terminare a fine luglio. L’operatore, però, ha deciso di prorogarne la sua disponibilità per qualche altro giorno.

ho Mobile, disponibile ancora per qualche giorno l’offerta ho. 5,99 100 Giga

ho. 5,99 100 Giga è una delle ultime offerte proposte in questi giorni dal noto operatore telefonico virtuale di Vodafone. Come già accennato in apertura, l’operatore ha deciso di prorogare la sua disponibilità per ancora un po’ di tempo. Nello specifico, gli utenti interessati avranno a disposizione tempo fino al prossimo 9 agosto 2023 per poter attivare l’offerta.

Questa promo è di tipo operator attack e quindi è attivabile da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici, fra cui Iliad, Fastweb e i seguenti: CoopVoce, PosteMobile, Daily Telecom, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, TDM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Vianova (Welcome Italia), Withu, Spusu, Wings Mobile Italia, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power e Conexo Technologies.

Si tratta di un’offerta unica e che ha sorpreso i vari competitors per il suo elevato rapporto tra qualità e prezzo. Ad un costo di soli 5,99 euro al mese, infatti, gli utenti avranno a disposizione ogni mese ben 100 GB di traffico dati validi per navigare su rete Vodafone con connettività 4G (con una velocità massima pari a 30 mbps in download e in upload). Bisogna quindi affrettarsi per non farsela scappare.