Quanto vi hanno scocciato le chiamate dai call center da 1 a 10? 1000? Vi capiamo benissimo. Le telefonate, anche grazie a meccanismi automatici, sono diventate sempre più insistenti ed esasperanti. Arrivano ormai a qualsiasi ora del giorno e talvolta anche della notte, tanto che viene da pensare di lanciare il cellulare fuori dalla finestra. Non vi preoccupate, non ce ne sarà alcun bisogno.

Esistono metodi differenti per bloccare le chiamate dei call center e mettere fine a questa tortura.

Come stoppare i call center di Tim, WindTre e Vodafone

Una delle opzioni più utilizzate è il registro delle opposizioni. Si tratta di un servizio online ideato dall’AGCOM, per tutelare i consumatori, che offre la possibilità di mettere uno STOP a tutte le chiamate a scopo commerciale. La procedura è semplice: gli utenti devono recarsi sulla pagina web ufficiale ed effettuare una registrazione gratuita per completare l’operazione.

Un’altra alternativa è contattare direttamente l’operatore e fare richiesta di blocco:

WindTre: chiamando il numero 159 e segnalando di non voler ricevere chiamate dai call center;

chiamando il numero 159 e segnalando di non voler ricevere chiamate dai call center; Vodafone: telefonando al 190 o il 42323 e specificando la medesima cosa;

telefonando al 190 o il 42323 e specificando la medesima cosa; TIM: contattando il numero 187.

Altro metodo è scaricare delle app apposite in grado di mostrare il mittente della chiamata o inserendola in una blacklist. Una delle più usate per bloccare la ricezione delle chiamate da parte dei Call Center è TrueCaller. L’app è disponibile sia per Android che iOs. ll funzionamento si basa su un grande database di numerazioni telefoniche indesiderate fornite dagli stessi utenti. Tutte le chiamate telefoniche effettuate da uno dei numeri contenuti nella lista verranno automaticamente bloccate, comprese quindi anche gli spam di qualsiasi tipo.

Se invece voleste optare per una Black List, esiste, ad esempio l’app Calls Blacklist. Questa applicazione, oltre a bloccare le chiamate e gli SMS degli operatori di telemarketing, permette anche di creare delle vere e proprie liste nere di contatti.

Speriamo che questi consigli vi saranno utili e che finalmente possiate avere un momento di pace, in alternativa potreste mettere il cellulare in modalità silenziosa.