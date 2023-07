Spam, ecco come mettersi al riparo dalle chiamate truffaldine

Nell’era digitale, le chiamate indesiderate o spam sono un problema comune. Tuttavia, ci sono diversi metodi per proteggersi da queste interruzioni. Uno dei modi più efficaci per farlo è iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni, un servizio offerto in molti paesi che consente di bloccare le chiamate da numeri associati a attività di telemarketing. Le aziende sono obbligate per legge a rispettare questa lista e a non contattare i numeri registrati.

Spam: gli strumenti di difesa contro le frodi

Oltre a questo, la tecnologia offre ulteriori strumenti di difesa. La maggior parte degli smartphone, infatti, permette di bloccare direttamente i numeri indesiderati dalle impostazioni del telefono. Questa funzione è particolarmente utile per “mettere in pausa” quei numeri che continuano a chiamare nonostante le richieste di cessare.

Esistono anche applicazioni specifiche progettate per identificare e bloccare i numeri sospetti o segnalati come spam. Queste app, che utilizzano database aggiornati e feedback della comunità, possono offrire un ulteriore livello di protezione. Un altro consiglio utile è limitare la condivisione del proprio numero di telefono. Evitare di inserirlo su siti web non affidabili o di condividerlo su piattaforme di social media aperte al pubblico può ridurre la probabilità di ricevere chiamate spam.

Infine, segnalare i numeri sospetti o spam alle autorità competenti può contribuire a prevenire future chiamate indesiderate, non solo per sé stessi, ma anche per altri utenti. In molti paesi, esistono linee dirette o portali online dedicati a raccogliere segnalazioni di numeri indesiderati. Ricordiamo che la lotta allo spam telefonico è un impegno collettivo. Ogni azione intrapresa per proteggere il proprio numero e segnalare le attività sospette contribuisce a creare un ambiente di comunicazione più sicuro e rispettoso per tutti.