Dopo una lunga attesa Samsung ha finalmente annunciato l’arrivo di un nuovo smartphone Galaxy FE. Pur non offrendo particolari informazioni sul modello al quale ha fatto riferimento siamo certi che il dispositivo in arrivo sia proprio il tanto vociferato Samsung Galaxy S23 FE. Con un lungo ritardo, lo smartphone low cost si prepara a fare il suo ingresso in scena.

Samsung annuncia l’arrivo del Galaxy S23 Fan Edition!

Avevamo ormai perso le speranze ma in realtà Samsung necessitava soltanto di un po’ di tempo in più prima di potersi dedicare al suo Galaxy S23 FE. Lo smartphone è stato più volte al centro di indiscrezioni che hanno svelato gran parte delle sue caratteristiche ma presto avremo la possibilità di verificare se quanto trapelato rispecchia o meno la realtà dei fatti.

Il debutto ufficiale è ormai alle porte e lo conferma lo stesso Justin Hume, vicepresidente di Samsung South Africa, il quale dichiara che “un nuovo Galaxy FE arriverà molto presto”.

Stando alle informazioni fino ad ora note sul Galaxy S23 FE di Samsung, dovremmo poter avere a disposizione un dispositivo economico esteticamente molto simile al Samsung Galaxy S21 FE mostrato nell’immagine qui presente. Dal punto di vista tecnico, inoltre, i due dispositivi potrebbero condividere parecchie caratteristiche, compresa la velocità di ricarica wireless, recentemente confermata da una certificazione ottenuta da Samsung.

Avremo, quindi, uno smartphone con display da 6,4 pollici con foro centrale dedicato alla fotocamera frontale. Sul retro non mancherà il tipico comparto fotografico a tre sensori con principale da 50 megapixel. All’interno, invece, troverà posto una batteria da 4500 mAh.