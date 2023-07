WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea più diffusa al mondo, ha raggiunto più di 2 miliardi di utenti.

WhatsApp è in continuo aggiornamento. Nuove versioni e funzioni vengono elaborate e lanciate quotidianamente sia per i dispositivi Android, sia per i dispositivi iOS.

A tal proposito, è abbastanza recente la notizia che vede il lancio di una nuova versione dell’app disponibile per Android.

Il nuovo aggiornamento riguarda l‘interfaccia della piattaforma. In modo particolare quella che appare quando stiamo digitando un messaggio, o scrolliamo tra i vari adesivi e gif tra cui scegliere.

WhatsApp: Nuove modifiche grafiche

Con la nuova interfaccia grafica, anche le icone dei singoli pulsanti hanno subito un cambiamento. Si tratta, infatti, di un cambiamento di “posizione”. Molte icone sono state spostate. Ciò che stava a destra è passato a sinistra o viceversa. Insomma, è probabile che dovremmo abituarci ad una nuova interfaccia delle impostazioni.

Inoltre anche alcune opzioni hanno subito un “cambio icona“. Per esempio, la funzione per allegare file durante le conversazioni, non è più indicata con il simbolo della graffetta, ma con un più “+”.

Il cambiamento grafico di WhatsApp riguarda anche la finestra del menù. Il cui design appare molto più arrotondato. Si tratta di una specifica scelta grafica, in quanto la piattaforma si propone di essere quanto più uniforme al nuovo stile adottato da Google. Ovvero il Material Design 3.

In più anche la barra di navigazione ha subito delle modifiche oltre ad essere stato aggiunto un nuovo pulsante d’azione, abbastanza grande e che avremmo la possibilità di spostare sullo schermo a nostro piacimento.

Nuovi aggiornamenti anche per IOS

Per quanto riguarda invece i dispositivi iOS. Anche in questo caso, possiamo assistere a dei cambiamenti di tipo grafico. Come la possibilità di effettuare videochiamate in modalità orizzontale. Utile in quelle circostanze in cui si vuole mostrare una prospettiva più ampia alla persona con cui siamo collegati, per esempio, in quei casi in cui ci sono un un gra numero di persone che si vuole includere all’interno della stessa inquadratura.

Un’altra funzione pensata per gli iPhone è la possibilità di silenziare quelle chiamate derivate da numeri che non sono presenti all’interno della nostra rubrica, e che quindi l’applicazione considera utenti sconosciuti.

Questi sono solo alcune delle modifiche grafiche di cui siamo a conoscenza, ma sembra che WhatsApp ne abbia in serbo molti altre. Ulteriori miglioramenti riguarderanno anche il funzionamento dell’applicazione, al fine di garantire un’esperienza di utilizzo e una possibilità di personalizzazione sempre migliore.