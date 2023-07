Whatsapp, l'app si trasforma con Material Design 3 e diventa ancora più intuitiva

WhatsApp, l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, è in continua evoluzione. Il team di sviluppatori lavora incessantemente per introdurre nuove funzionalità, risolvere bug e migliorare l’esperienza dell’utente. Recentemente, è stata rilasciata una nuova versione beta dell’app per Android, la 2.23.15.24, che introduce significative modifiche all’interfaccia grafica.

Whatsapp: tutte le novità in arrivo

Le modifiche all’interfaccia di WhatsApp seguono le linee guida del Material Design 3. Questo stile di design, sviluppato da Google, si concentra sulla semplificazione dell’interfaccia utente, rendendola più intuitiva e facile da usare. Le modifiche includono:

Menu arrotondati : I menu di WhatsApp sono ora più arrotondati, seguendo le linee guida del Material Design 3. Questo rende l’interfaccia più moderna e piacevole da vedere.

: I menu di WhatsApp sono ora più arrotondati, seguendo le linee guida del Material Design 3. Questo rende l’interfaccia più moderna e piacevole da vedere. Barra di navigazione in basso : La barra di navigazione è stata spostata in basso e le schede sono state posizionate in modo diverso. Questo rende la navigazione all’interno dell’app più semplice e intuitiva.

: La barra di navigazione è stata spostata in basso e le schede sono state posizionate in modo diverso. Questo rende la navigazione all’interno dell’app più semplice e intuitiva. Pulsante di azione mobile : È stato introdotto un nuovo pulsante di azione mobile, che rende più facile l’accesso alle funzionalità più utilizzate.

: È stato introdotto un nuovo pulsante di azione mobile, che rende più facile l’accesso alle funzionalità più utilizzate. Avvisi arrotondati e interruttori ridisegnati: Gli avvisi e gli interruttori all’interno dell’app sono stati ridisegnati per essere più arrotondati, seguendo le linee guida del Material Design 3.

Al momento, queste modifiche sono disponibili solo per gli utenti che partecipano al programma beta di WhatsApp su Android. Non è ancora noto quando saranno disponibili per tutti gli utenti. Se desideri provare le ultime versioni, puoi farlo iscrivendoti al programma di beta testing sul Google Play Store. Se non riesci a iscriverti al programma, puoi comunque provare le ultime versioni dell’app installando manualmente i file APK, disponibili su APK Mirror.