Whatsapp è una fabbrica in costante lavorazione. Grazie ai suoi sviluppatori è in grado di tenersi al passo con le news dei suoi concorrenti, prevedendoli e anticipandoli sempre più. Gli utenti sembrano essere molto entusiasti dei nuovi aggiornamenti che introdurranno fantastiche funzionalità utilissime nell’app di messaggistica istantanea più usata al mondo.

I test continuano con le versioni beta, mentre il software ufficiale dello store continua ad arricchirsi. Sia gli utenti Android che iOS potranno trarne vantaggio, ma come ha annunciato Meta, potrebbero non essere disponibili nell’immediato. Tuttavia, non c’è da preoccuparsi. Whatsapp segnala che sarà presto disponibile per il download entro pochi giorni.

I nuovi aggiornamenti Whatsapp

Si parte dalla nuova alla modalità orizzontale delle videochiamate, al trasferimento delle chat, alla possibilità di silenziare le chiamate da numeri sconosciuti e ai videomessaggi incredibilmente brevi. WhatsApp è pronta a dare il via a un’altra rivoluzione: sta arrivando finalmente sugli smartwatch con grandi novità.

Con Wear OS 3, infatti, è finalmente possibile ricevere e inviare messaggi direttamente dal porprio polso. Ovviamente sono inclusi ì l’ascolto e la registrazione dei messaggi vocali. Per intenderci, parliamo di modelli come Samsung Galaxy Watch4, Fossil Gen 6 o Ticwatch Pro 3. Questa è la prima applicazione Meta per i cosiddetti wearable devices, grazie alla quale si potrà chattare, utilizzare emoji e risposte rapide.

Un’altra delle anticipazioni più interessanti è quella dei videomessaggi. Per una maggiore immediatezza e libertà, WhatsApp ha rivoluzionato il modo in cui gli utenti interagiscono tra loro grazie alle registrazioni vocali.

Con quest’ultima news vuole riprovare a stravolgere le abitudini di milioni di persone con alcune funzionalità che sono già apparse nella versione beta dell’app. Per creare un messaggio basterà premere un po’ più a lungo il tasto della nota vocale, che si trasformerà in una piccola videocamera. La durata massima di un video mini registrabile è di un minuto, ma questo limite non permarrà necessariamente.

Altre funzionalità create per iOS

Whatsapp ha ideato un aggiornamento molto importante per tutti gli utenti iOS. Quindi, possessori di device con questo sistema operativo, leggete bene. La prima modifica riguarda il trasferimento delle chat da un dispositivo all’altro.

Trasferire la cronologia delle chat su un secondo iPhone sarà molto più semplice, soprattutto per chi deve cambiare telefono e sposare i messaggi più importanti senza dover passare da iCloud.

C’è inoltre, come anticipato prima, una novità per le videochiamate che porterà un’esperienza più performante e ad una visione più ampia dell’interfaccia di comunicazione. Di cosa parliamo? Dell’opzione orizzontale che consentirà ai partecipanti delle chiamate di gruppo di vedere più persone contemporaneamente sullo schermo, una funzione utile soprattutto per le presentazioni e riunioni online.

Si dice anche che gli sviluppatori di Whatsapp stiano per introdurre altre due funzionalità da tempo in programma. La prima fornirà la possibilità di inviare messaggi a coloro che non fanno parte dei nostri contatti, senza doverli aggiungere alla rubrica. La seconda riguarderà la ricerca di altri utenti, che potrà essere effettuata anche tramite nickname, come già avviene su Telegram, dove non sarà obbligatorio venire a conoscenza del numero di telefono.

Ci viene in mente una domanda spontanea? Ma queste persone dormono? Ogni giorno esce qualcosa di nuovo.