L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continua a proporre nuoce iniziative per attirare a sé sempre più clienti. In questi ultimi giorni l’operatore ha proposto ben due nuove offerte di rete mobile per i suoi nuovi clienti con una grande quantità di traffico dati fino a ben 150 GB e rimane sempre il primo mese gratuito. Si tratta delle offerte Kena 6,99 130 GB Promo Plus e Kena 7,99 150 GB Promo Plus.

Kena Mobile stupisce i suoi nuovi clienti con due nuove super offerte

Sono da poco arrivate due nuove offerte di rete mobile super interessanti per tutti i nuovi clienti di Kena Mobile. Come già accennato in apertura, infatti, queste offerte mobile includono grandi quantità di traffico dati per navigare in tutta tranquillità.

La prima di questa offerta è Kena 6,99 130 GB Promo Plus. Il bundle mensile arriva ad includere 130 GB di traffico dati con connettività 4G, 200 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo da pagare per averla è di 6,99 euro al mese.

La seconda offerta proposta dall’operatore virtuale è Kena 7,99 150 GB Promo Plus. In questo caso, il bundle offre addirittura 150 GB di traffico dati sempre con connettività 4G. Rimangono sempre inclusi nel bundle minuti di chiamate senza limiti e 200 SMS da inviare verso tutti i numeri. Il costo in questo caso è di 7,99 euro al mese.

Per entrambe le nuove proposte dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile è poi sempre previsto il primo mese gratuito. Ricordiamo inoltre che questa offerta è attivabile dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da Iliad, PosteMobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb, 1Mobile, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu.