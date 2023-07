I gestori virtuali stanno dominando ormai da diverso tempo nel mondo della telefonia mobile italiana. Per questa motivazione sono tantissimi i vecchi gestori che stanno cercando di adeguarsi e di mettere in campo le migliori opportunità sia dal punto di vista del prezzo che dei contenuti. A tal proposito non c’è di certo da discutere: Vodafone è al momento uno dei migliori gestori a lanciare offerte di livello sia per quello che riguarda la qualità che per quello che riguarda il prezzo.

Vodafone propone le offerte migliori del momento fino a 150 giga, ecco cosa includono

Quando si parla di Vodafone, subito gli utenti drizzano le antenne: avere un’offerta di qualità è il desiderio di tutti. Lo dimostrano quelle che appartengono a due linee diverse, ovvero la Silver e la Wonder.

Una delle offerte più interessanti che Vodafone riesce a concedere al pubblico e sicuramente la Wonder, tornata in auge con un prezzo eccezionale. Al suo interno è infatti possibile avere tutto, partendo dai minuti e dai messaggi. In entrambi i casi gli utenti potranno avere tutto senza limiti, senza alcun problema.

A seguire la connessione Internet è di certo ciò che tutti richiedono in quantità maggiore, con Vodafone che li accontenta. Ci sono infatti all’interno della promo 150 giga per navigare sul web. Il prezzo mensile dell’offerta è davvero vantaggioso visto che consiste in soli 7,99 € al mese per sempre.

L’altra offerta che tutti tendono ad evitare e a non considerare è poi quella che ogni mese concede sempre minuti e messaggi senza limiti verso tutti ma con 200 giga in 4G. Il prezzo mensile sarà di 9,99 € per tutti bloccato per due anni. Ricordiamo che per pagare questi prezzi, bisognerà scegliere il metodo di pagamento Smart Pay.