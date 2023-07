Kena Mobile ruba utenti a Vodafone, la STAR costa 6 euro

Kena Mobile sviluppa le sue offerte sui prezzi ma soprattutto sui contenuti. Questi rappresentano la punta di diamante di un organigramma ben preciso, il quale è diventato fondamentale per chi vuole risparmiare avendo tutto. L’azienda si basa fortemente su alcune soluzioni mobili, disponibili sul sito ufficiale per svariati utenti provenienti da diversi provider. L’obiettivo di Kena è sempre quello di sottrarre utenti ai gestori concorrenti e di questo passo ci riuscirà alla grande anche a luglio.

È infatti ancora disponibile una delle migliori offerte di sempre, la quale è diventata famosa soprattutto con le pubblicità in TV. Si tratta della nuova promo STAR, opportunità unica che costa poco ogni mese offrendo qualsiasi contenuto.

Kena Mobile sorprende ancora: la STAR con 130 giga al mese regala altri 50 giga

Riuscire a sorprendere un gestore virtuale sottraendogli gli utenti risulta oggi davvero impossibile. Nessuno in possesso di una delle offerte di un operatore del genere sceglierebbe di tornare sui propri passi, siccome i vantaggi sono tantissimi. Ad oggi ad esempio scegliendo Kena Mobile ci sono dei contenuti extra da guadagnare.

Infatti in servizio di ricarica automatica gli utenti potranno tenere 50 giga in più il regalo ogni mese sulla loro offerta. Secondo quanto riportato il famoso gestore starebbe infatti continuando con questa promo, che riguarderebbe anche la migliore soluzione disponibile attualmente per 6,99 € al mese per sempre.

La STAR presenta infatti minuti senza limiti verso tutti i provider, 1000 messaggi verso tutti e infine 130 giga per la navigazione sul web ogni mese. Il prezzo mensile sarà di 6,99 € al mese per sempre. Il primo mese sarà gratis per tutti coloro che la sottoscriveranno e in più non ci sarà nessun costo di attivazione da pagare.