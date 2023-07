Kena Mobile, con 100 GB TOP bastano 6 euro per avere 200 GB in più in omaggio

Se sei alla ricerca di un’offerta telefonica vantaggiosa, Kena Mobile potrebbe avere la soluzione che fa per te. Con un costo di soli 5,99€ al mese, l’operatore offre un pacchetto che include chiamate illimitate, 600 SMS e ben 100GB di dati internet 4G, oltre a 6GB per la navigazione in Europa. Questa offerta si rivela particolarmente conveniente per chi desidera utilizzare internet senza costi aggiuntivi durante le vacanze all’estero.

Kena Mobile: cosa ci regala questo mese?

Per rendere l’offerta ancora più attraente, Kena Mobile offre gratuitamente l’attivazione, la SIM e la consegna. Inoltre, chi aderisce all’offerta riceverà un bonus di 200GB da utilizzare entro 60 giorni. Questa promozione è davvero vantaggiosa e si consiglia di approfittarne il prima possibile.

L’offerta di Kena Mobile include chiamate senza scatto alla risposta e dati 4G con velocità di download fino a 60 Mbps e upload fino a 30 Mbps su tutto il territorio nazionale. Anche all’estero, grazie agli accordi di roaming di TIM con gli operatori locali, la velocità di connessione sarà in 4G.

L’offerta è disponibile per chi desidera mantenere il proprio numero e proviene da una selezione di operatori virtuali, tra cui Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lyca, Fastweb e molti altri. L’attivazione è semplice e veloce e può essere effettuata online, tramite l’app Kena Mobile, chiamando l’assistenza clienti al numero 181 o recandosi presso un negozio autorizzato. Per monitorare il traffico, ogni volta che si supera l’80% di consumo dei GB disponibili, si riceverà un SMS con i dati residui. Inoltre, è possibile verificare l’attivazione dell’offerta, i successivi rinnovi, la disponibilità di servizi aggiuntivi e il traffico residuo con l’app Kena Mobile, accedendo all’Area Clienti MyKena o chiamando il numero gratuito 40181. Per approfittare dell’offerta, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito di Kena Mobile.