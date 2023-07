Iliad ha l'offerta che distrugge Vodafone con un servizio gratis

Questa volta Iliad sembra aver colto nel segno, proponendo una delle sue offerte migliori ancora una volta. Gli utenti, dopo averla vista già in passato, riaccolgono la celebre Giga 150, opportunità di livello visti i suoi contenuti ma soprattutto il suo prezzo mensile.

All’interno della promo c’è tutto quello che serve a partire da un prezzo molto vantaggioso ogni mese di 9,99 € per sempre. In più gli utenti possono basarsi su contenuti quasi senza limiti: ci sono infatti minuti ed SMS illimitati verso tutti. In più ecco 150 giga disponibili per navigare sul web con il 5G incluso. Il costo di attivazione da pagare solo la prima volta è di 9,99 €.

Grazie al 5G le offerte di Iliad sono migliori: ecco come funziona lo standard di rete

Sono quattro gli aspetti che differiscono nel 5G rispetto agli altri standard. Il primo è la latenza bassissima che consente dunque di avere molta più reattività rispetto ad una promo in 4G. In più il numero di persone che potrà connettersi è ancora più elevato, tutte in modo simultaneo. Queste reti riescono ad adeguarsi alle richieste del servizio con grande efficienza ecologica. Infine ecco l’aspetto più importante: il 5G di Iliad riesce ad offrire una velocità fino a cinque volte superiore rispetto a quella del 4G.

Il servizio viene offerto gratis dal gestore a tutti coloro che scelgono l’offerta citata in alto. Questo significherà poter beneficiare di un miglioramento ulteriore in termini di connettività. Bisogna ricordare che sarà necessario trovarsi in una zona coperta dal servizio e in possesso di uno smartphone dotato di questo standard.