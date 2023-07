Iliad è di uno dei primi operatori telefonici low cost ad aver lanciato promozioni con SMS, chiamate illimitati e Giga in 5G, ad un prezzo inferiore a 10 euro al mese. Ogni giorno, la società francese, si propone di ampliare la sua lista di smartphone compatibili con il 5G. Infatti, sembra che ancora non tutti i cellulari possano accedervi.

Iliad: Soluzioni di acquisto per smartphone compatibili

Per coloro che non posseggono uno smartphone compatibile, iliad propone anche importanti offerte per quanto riguarda l’acquisto di dispositivi mobile.

Per esempio, è possibile acquistare un iPhone 14 a partire da 30,97 euro al mese, inclusivo di un’ offerta smartphone dedicata ed un vincolo di permanenza che può variare dai 12 ai 24 mesi . Tutto questo senza interessi e a partire solo dal secondo mese di attivazione.

al mese, inclusivo di un’ dedicata ed un di permanenza che può variare dai . Tutto questo e a partire solo dal di attivazione. Un’altra soluzione sarebbe quellA di far valutare e dare in permuta il vostro vecchio smartphone. Quest’ultimo infatti, potrebbe essere utilizzato per ottenere un rateizzazione più conveniente o uno sconto per l’acquisto di un nuovo dispositivo compatibile. Lo smartphone vi verrà consegnato direttamente al vostro domicilio e gratuitamente. Da 14 giorni dopo la consegna del nuovo dispositivo, godrete ancora del diritto di ripensamento. Attraverso il quale potrete restituire lo smartphone ricevuto insieme agli accessori originali, senza alcun costo aggiuntivo.

Tuttavia, se si decide di recedere anticipatamente dal contratto, quindi prima dello scadere dei 12 o 24 mesi, dovranno comunque essere fornite a Iliad tutte le rate rimanenti. Il nuovo smartphone dovrà essere restituito entro pochi giorni.

Quali sono i dispositivi compatibili

Per quanto riguarda la lista dei dispositivi compatibili con le offerte 5G di iliad, ecco i marchi di telefonia che troviamo all’interno di questo elenco: Apple, Samsung, Motorola, Huawei, Google, Nokia, Oppo, Realme, Sony, Xiaomi, Vivo.

Tuttavia, per vedere più nel dettaglio i modelli di tali marchi compatibili con l’offerta, potrete consultare il sito internet ufficiale del gestore.

Le promo di Luglio 2023

In occasione del mese di Luglio, ecco 3 delle offerte più convenienti lanciate da Iliad in questo periodo:

GIGA 150.

Essa, al costo di 9,90 euro al mese, prevede:

– Minuti ed sms illimitati , verso tutti i numeri fissi e mobili;

– 150 GB di Internet in 5G ;

– 10 GB in roaming per i paesi dell’Unione Europea;

– Fino a 400 mbps in download;

– SIM e spedizione gratuita . Anche i già clienti potranno effettuare un cambio offerta.



BUSINESS DATI 180.

Al costo mensile di 9,99 euro + IVA , comprende:

– Minuti ed sms NON inclusi ;

– 180 giga di internet in 5G ;

– 60 minut i di chiamate, 15 giga in roaming per i paesi dell’Unione Europea e altri 30 paesi extra UE.



BUSINESS GIGA 220.

Al costo mensile di 11,99 euro + IVA, comprende:

– Minuti ed sms illimitati verso tutti;

– 220 giga di Internet in 5G;

– 60 minuti di chiamate e 15 giga di internet in 5G in roaming, nei paesi dell’Unione Europea e in altri 30 paesi come Cina, Svizzera, Emirati Arabi, Brasile e Canada.

Inoltre, per quanto riguarda la linea business, iliad fornisce anche la possibilità di attivare la propria sim aziendale in determinati momenti per poi disattivarla, anche per un periodo di oltre 24 mesi, quando non risulta essere momentaneamente necessaria.

Tuttavia, per informazioni più dettagliate a riguardo su queste O altre offerte proposte dall’operatore telefonico, potrete consultare il sito internet ufficiale.