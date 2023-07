WindTre, solo per il mese di Luglio hai diritto ad una serie di vantaggi

A partire da luglio 2023, WINDTRE estenderà la possibilità di ottenere un profilo di velocità fino a 2,5 Gbps anche ai nuovi clienti di rete fissa che attiveranno una linea in Fibra FTTH su rete Fastweb. Questo segue l’offerta già disponibile per i clienti che utilizzano la rete Open Fiber.

WindTre: cosa cambia con la promozione

Le offerte WINDTRE Super Fibra per clienti consumer dal 21 novembre 2022 sono sottoscrivibili in Fibra FTTH con un nuovo profilo che prevede velocità massime di 2,5 Gbps in download e di 500 Mbps in upload. Questo profilo è attualmente disponibile solo per le nuove attivazioni su rete Open Fiber (escluse le aree bianche) e solo nelle aree coperte dove WINDTRE ha aggiornato i propri apparati.

A partire da metà luglio 2023, WINDTRE estenderà la possibilità di ottenere il profilo con velocità fino a 2,5 Gbps anche alle nuove attivazioni in Fibra FTTH su rete Fastweb. Inoltre, a partire dal 26 giugno 2023, cambierà la modalità di consegna del modem WINDTRE per chi attiva una linea fissa in Fibra FTTH su rete Fastweb. Il modem non sarà più consegnato dal tecnico al momento dell’installazione ma tornerà ad essere consegnato a domicilio da un corriere. Solo successivamente sarà preso l’appuntamento con il tecnico per l’installazione della linea in Fibra e del modem consegnato in precedenza a casa.

Infine, WINDTRE prorogherà senza variazioni fino al 23 luglio 2023 le offerte consumer del segmento di rete fissa, per cui sarà sempre possibile sottoscrivere le offerte WINDTRE Super Fibra agli attuali costi e condizioni, disponibili nelle tecnologie FTTC e Fibra FTTH. Dal 26 giugno 2023 cambierà la tipologia di clienti di rete fissa WINDTRE che potrà usufruire della promo che permette di ottenere 12 mesi gratis di Amazon Prime.