Android Auto, in arrivo buone e cattive notizie dalla piattaforma

Android Auto è una piattaforma molto utilizzata per integrare lo smartphone con l’automobile, permettendo di accedere a diverse funzionalità come la navigazione, la musica, le chiamate e i messaggi. Tuttavia, non è immune da bug. Recentemente, alcuni utenti hanno segnalato un problema di surriscaldamento dello smartphone durante l’utilizzo dell’app.

Android Auto: i bug dell’ultimo periodo

Questo problema è stato riportato da diversi utenti sui forum di Google, i quali lamentano che lo smartphone si surriscalda eccessivamente quando è collegato ad Android Auto, al punto da causare il blocco o il riavvio del dispositivo. Il problema sembra essere indipendente dal modello di smartphone o di auto, e non è chiaro se sia dovuto a un aggiornamento software o a un difetto hardware. Google non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale sul problema, ma alcuni utenti hanno suggerito alcune possibili soluzioni.

Parallelamente, ci sono novità anche per l’applicazione Waze, ma non tutte positive. Un recente aggiornamento ha introdotto un bug in questa popolare app. In passato, Waze aveva introdotto una funzione che permette di segnalare la presenza della polizia sulla strada, in modo da avvisare gli altri utenti e aiutarli a evitare multe o controlli. Questa funzione era già presente nella versione per smartphone di Waze, ma ora è stata estesa anche alla versione per Android Auto.

C’è da dire però che a causa del bug, questa funzionalità non va su alcuni dispositivi. Non è chiaro se si tratti di un problema oppure semplicemente di un test che Waze sta effettuando su alcuni account. Quindi, gli utenti di Android Auto e Waze dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per risolvere questi problemi.

In ogni caso è importante ricordare che queste piattaforme sono costantemente monitorate e aggiornate per garantire la migliore esperienza possibile agli utenti. Pertanto, anche se si verificano problemi, è probabile che vengano risolti in tempi relativamente brevi.