In occasione della Summer Game Fest, Level Infinite e gli studi partner globali di Tencent hanno svelato le tantissime novità videoludiche in arrivo nel corso dei prossimi mesi. L’elenco di titolo è molto nutrito e include giochi di ogni tipo e adatti al palto di tutti i videogiocatori.

Assassin’s Creed Codename Jade

Assassin’s Creed Codename Jade si configura come uno degli action adventure/RPG open world più attesi. Sviluppato da Level Infinite e Ubisoft, il titolo porterà tutti i giocatori Android e iOS nell’antica Cina permettendo di vivere un’avventura esclusiva.

Undawn

Undawn è un gioco di ruolo sviluppato da LightSpeed Studios e pubblicato da Level Infinite con dinamiche da survival open world. Il titolo è pensato per il gaming mobile ma è disponibile anche su PC tramite Steam.

SYNCED

SYNCED è uno sparatutto cooperativo futuristico free-to-play. Lo sviluppo è curato da NExT Studios ed è pubblicato da Level Infinite. Tra il 19 e il 26 giugno 2023, in occasione della Steam’s Next Fest, arriverà anche una demo che permetterà ai giocatori di provare in anteprima il titolo. L’uscita del gioco è prevista entro il 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Level Infinite ha svelato le tantissime novità in arrivo tra cui titoli del calibro di Assassin’s Creed Codename Jade, Undawn, SYNCED, Secret Mode’s Stampede: Racing Royale, Still Wakes the Deep, A Little to the Left: Cupboards & Drawers e Parcel Corps, oltre a Wayfinder, Dune Awakening

A Little to the Left: Cupboards & Drawers

A Little to the Left: Cupboards & Drawers è apparso durante l’evento Wholesome Direct. Il nuovo DLC permetterà di espandere ulteriormente le potenzialità del gioco e aggiungere nuovi enigmi a più livelli.

Dune Awakening

Dune: Awakening sarà un gioco di sopravvivenza con meccaniche open-world e multiplayer. Gli sviluppatori di Funcom permetteranno agli utenti di diventare dei raccoglitori di spezie e decidere il destino dell’universo.

Parcel Corps

Parcel Corps debutterà su PC, PS5 e Xbox Series X/S nel 2024 portando le due ruote sul PC e console. Il titolo permette di fondere sport estremi e corse con un pizzico di umorismo e ironia.

Path of Exile 2

Path of Exile 2 è sviluppato e pubblicato da Grinding Gear Games come un Action RPG. Per scoprire nuovi dettagli sul titolo bisognerà attendere l’ExileCon 2023 previsto per il 28 e 29 luglio 2023

Stampede: Racing Royale

Stampede: Racing Royale è un kart racer battle royale per PC/console da 60 giocatori. Il titolo è sviluppato da Sumo Leamington e pubblicato da Secret Mode.

Still Wakes the Deep

Still Wakes the Deep è un horror narrativo in prima persona ambientato a bordo di una piattaforma petrolifera offshore. Lo sviluppo è curato dal team di The Chinese Room e uscirà all’inizio del 2024 su PC, Xbox Series X/S, Xbox e PC Game Pass. Il titolo arriverà anche su PlayStation 5.

Wayfinder

Wayfinder è un nuovo action RPG online pubblicato da Digital Extremes. Durante l’estate arriveranno maggiori dettagli e anche un nuovo trailer.