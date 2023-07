Apple GPT, è iniziata la guerra tra i modelli di intelligenza artificiale

Apple, il gigante della tecnologia, sta facendo passi da gigante nel campo dell’intelligenza artificiale (AI), sfidando i colossi del settore come Google e Microsoft. Secondo un recente rapporto di Bloomberg, la mela morsicata sta sviluppando internamente un proprio modello di intelligenza artificiale generativa, noto come Apple GPT.

Apple GPT: le indiscrezioni

Nonostante Apple abbia integrato diverse funzionalità di intelligenza artificiale nel corso degli anni, come l’assistente vocale Siri, la società è rimasta indietro rispetto ad altri giganti tecnologici nell’ambito dell’AI generativa. Questa tecnologia, che ha catturato l’immaginario di consumatori e imprese, ha innescato un’ondata di entusiasmo e frenesia che si è riflessa nell’andamento dei titoli tecnologici in borsa.

Apple GPT, come è stato soprannominato da alcuni ingegneri di Apple, è un sistema di apprendimento automatico che l’azienda ha sviluppato internamente. Secondo le indiscrezioni, Apple ha creato un framework per creare modelli di linguaggio di grandi dimensioni basati su sistemi di intelligenza artificiale, chiamato “Ajax“. Questo permette la creazione di modelli di linguaggio simili a ChatGPT, un popolare modello di linguaggio sviluppato da OpenAI.

Al momento non ci sono piani per rilasciarlo al grande pubblico. Tuttavia, Apple sta lavorando duramente per migliorare il sistema. Il design dell’applicazione web è semplice ed essenziale, e il sistema è stato creato per unificare e potenziare lo sviluppo dell’apprendimento automatico in Apple.

Tim Cook, CEO di Apple, ha sottolineato che ci sono ancora “problemi da risolvere”, in particolare riguardo alla privacy e alla disinformazione. Questi potrebbero essere il motivo per cui Apple ha deciso di non rivelare i dettagli del proprio sistema di AI e di non renderlo pubblico.