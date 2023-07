Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island è la nuova avventura che permetterà ai giocatori di divertirsi in un modo tutto nuovo e inaspettato. Grazie alla collaborazione tra Rare e LucasFilm Games, i due universi videoludici più famosi dedicati al mondo dei pirati si uniscono per regalare ore di intrattenimento.

I personaggi e le location della saga di Monkey Island approdano su Sea of Thieves trasportando i giocatori in storie divertenti e assurde. Infatti, la nuova espansione intitolata The Legend of Monkey Island permetterà di vivere tre avvincenti Storie, disponibili in mnaiera totalmente gratuita.

I pirati potranno visitare i luoghi iconici creati da Ron Gilbert e incontrare i volti familiari dalla serie. L’obiettivo dei giocatori sarà quello di trovare Guybrush Threepwood ma il percorso non sarà affatto semplice. Infatti, il temibile pirata fantasma Capitano LeChuck renderà difficile l’esplorazione e bisognerà trovare il modo per spezzare la maledizione che ha soggiogato Mêlée Island.

Il mondo di Monkey Island si fonde con quello di Sea of Thieves per dare vita a tre nuove e fantastiche storie dedicate ai pirati più avventurosi