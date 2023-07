Iliad, 150 giga nella promo e arriva finalmente un servizio GRATIS

In questo momento Iliad si sta concentrando sui metodi utili per battere la concorrenza, soprattutto quella spietata dei gestori virtuali. Sono diverse caratteristiche che fanno di questo provider il più grande gestore al momento in Italia, almeno secondo quanto dichiarato dagli utenti. La prima è la qualità di rete, garantita dalla grande estensione della rete sul territorio italiano dove ormai nessuno si lamenta. La seconda caratteristica è quella della quantità dei contenuti, siccome non esistono offerte con più minuti, messaggi e giga di quelle proposte da Iliad. La terza è la convenienza: i prezzi del gestore risultano senza concorrenti al giorno d’oggi, soprattutto per la grande continuità nel tempo. Ricordiamo infatti che le promozioni di questa azienda durano per sempre senza scadere mai e senza essere soggette a nessuna rimodulazione futura.

Iliad regala a tutti il 5G nella sua Giga 150 che costa solo 9,99 euro al mese per sempre

Non serve molto per capire al momento quale l’offerta migliore sul mercato della telefonia mobile, visto che gli utenti in giro lo confermano da settimane. La Giga 150 di Iliad è senza rivali e i contenuti al suo interno rendono bene l’idea.

Basta sottoscrivere questa proposta per riuscire ad avere ogni mese tutto quello che serve, a partire dai minuti e dai messaggi senza limiti verso tutti i gestori. Iliad concede inoltre 150 giga per connettersi alla rete 5G, quest’ultima gratuita e inclusa nel costo totale di 9,99 euro al mese per sempre.

Ora basta solo andare sul sito ufficiale per sottoscrivere la promozione o tutte le altre disponibili.