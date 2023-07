Iliad non finisce mai di stupire il proprio pubblico, e per l’occasione ha deciso di mettere a disposizione una serie di offerte inedite ed esclusive, con la possibilità comunque di approfittare dei medesimi sconti, recandosi personalmente nei singoli punti vendita, oppure affidandosi al comunissimo e-commerce.

Accedere alle promo, come vi abbiamo già accennato, è molto più semplice di quanto potreste mai immaginare, ciò facilita inconfutabilmente la vita a tutti, ed offre comunque la possibilità di risparmiare senza dover vincolare il tutto a specifiche aree o momenti, come neanche a provenienze specifiche. Il costo iniziale da sostenere, per l’attivazione della promo, si aggira comunque attorno ai 10 euro, a cui aggiungere la ricarica necessaria per sovrastare almeno la prima mensilità.

Iliad, le promozioni sono di livello superiore

La promozione da battere a Luglio è la Giga 150, una soluzione veramente speciale che spinge fortissimo sull’acceleratore con un prezzo quasi irrisorio: soli 9,99 euro al mese per sempre. Gli utenti che oggi possono accedere alla suddetta sono illimitati, anche su nuova numerazione, il prezzo indicato è comprensivo di ben 150 giga al mese, con minuti e SMS che potranno essere utilizzati senza problemi verso tutti.

Il regalo è sempre dietro l’angolo con Iliad, infatti con la promo è prevista la possibilità di navigare gratuitamente in 5G, senza costi aggiuntivi rispetto al valore effettivamente indicato in precedenza. Un risparmio non da poco per tutti coloro che vorranno accedere alla promozione stessa.