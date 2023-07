WindTre contro i rivali, offerte operator attack anche in 5G

L’operatore telefonico WindTre continua a proporre tante nuove offerte, in particolare contro i vari competitors. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha annunciato diverse nuove offerte operator attack della gamma WindTre GO e queste ultime comprendono anche il supporto alla navigazione in 5G. Vediamone qui di seguito alcune.

WindTre contro i competitors, ecco nuove offerte operator attack della serie GO

L’operatore telefonico WindTre ha deciso di sfidare nuovamente i suoi rivali. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha reso disponibili diverse nuove offerte operator attack appartenenti alla gamma WindTre GO. Queste offerte sono rivolte principalmente a tutti gli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da operatori telefonici come TIM e Kena Mobile.

Una di queste offerte è WindTre GO 75 XS. Si tratta dell’offerta più conveniente di tutte, dato che ha un costo di appena 5,99 euro al mese. Nel bundle di questa offerta sono compresi 75 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS da inviare verso tutti i numeri.

Un’altra offerta di rilievo è WindTre GO 150 XS 5G Easy Pay. In questo caso il bundle mensile comprende fino a 150 GB di traffico dati con supporto alla navigazione in 5G e sempre minuti di chiamate senza limiti e 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile sarà di 6,99 euro con metodo di pagamento automatico Easy Pay.

Ci sono poi altre offerte per chi proviene ad esempio da Fastweb. Tra queste, ricordiamo l’offerta WindTre GO 75 S che incldue fino a 75 GB di traffico dati ad un costo di 6,99 euro al mese.