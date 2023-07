I vari operatori telefonici italiani tentano spesso di conquistare nuovamente il cuore dei propri ex clienti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore telefonico WindTre sta proponendo ad alcuni ex clienti selezionati l’attivazione di alcune offerte super della serie GO. Una di queste è ad esempio l’offerta mobile denominata WindTre GO 150 XS.

WindTre stupisce i suoi ex clienti proponendo alcune offerte super della serie GO

In questi ultimi giorni alcuni ex clienti clienti del noto operatore telefonico WindTre stanno ricevendo una comunicazione tramite una nuova campagna SMS. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha deciso di proporre l’attivazione di alcune offerte super appartenenti alla serie WindTre GO.

La prima di queste è WindTre GO 150 XS. Il bundle mensile di questa offerta include ben 150 GB di traffico dati per navigare e non solo. L’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS da inviare verso tutti i numeri. Il costo è di appena 5,99 euro al mese.

L’operatore sta poi prronendo anche l’attivazione di altre offerte di questa serie. La stessa offerta viene poi proposta anche in diverse versioni con metodi di pagamento differenti. In ogni caso, l’operatore sta inviando apposita comunicazione ai suoi ex clienti selezionati tramite SMS. Ecco qui di seguito un esempio dell’SMS inviato dall’operatore.

“Torna in WINDTRE! 150GIGA, 50SMS e minuti illimitati a 5,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 20/07. Costi e privacy su windtre.it/go150xs”.

in questo caso la data di scadenza è il 20 luglio 2023. Tuttavia, si tratta di offerte personalizzate, quindi è probabile che ad alcuni ex clienti la data di scadenza sia differente.