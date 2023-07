Motorola conferma la partnership con AC Monza per la stagione sportiva 2023-2024, prolungando la collaborazione iniziata lo scorso anno, non limitandola all’accompagnamento dei giocatori sia fuori che dentro il campo, ma estendendola anche a tutti i tifosi e gli appassionati, che potranno così conoscere in maniera molto più approfondita il brand con una serie di attività molto interessanti.

La presentazione è stata completata nel corso dell’attuale ritiro dell’AC Monza, presso la location di Ponte di Legno, con la partecipazione di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, e Carlo Barlocco, General Manager Italy e Head of EMEA B2B di Motorola.

Dal canto suo, l’azienda di telefonia è “felice ed onorata di poter continuare a sostenere il Monza nel suo incredibile percorso di crescita, alla pari di Motorola. Le due realtà sono accomunate sia dalla voglia di vincere le sfide più ambiziose (puntando forte sul talento, sulla creatività e sulla passione), approfittando di un continuo sviluppo e miglioramento. Per questi motivi siamo convinti che questa società a cui ci sembra di assomigliare così tanto, continuerà a regalare splendide emozioni da vivere insieme”.

Motorola e Monza, il commento di Adriano Galliani

Non è mancata ovviamente la risposta di Adriano Galliani, dichiarandosi “orgogliosi di poter contare nuovamente sul supporto di Motorola, un marchio iconico e prestigioso anche in ambito internazionale, forte della sua decisione di continuare il percorso di crescita assieme a noi. La sponsorizzazione si fonda su valori che abbiamo in comune, come l’innovazione, lo stile e la modernità, certi che il nostro gioco permetterà di raggiungere nuovi successi da festeggiare assieme”.