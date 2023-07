Motorola Moto e13, volano ban a causa del prezzo bassissimo di questo smartphone

Motorola è nota per la sua serie Moto e, dispositivi progettati per offrire prestazioni solide a un prezzo accessibile. Il Motorola moto e13 non fa eccezione, con un ampio display, un processore affidabile, fotocamere multiple e una batteria di lunga durata. Attualmente, questo smartphone è disponibile su Amazon a un prezzo incredibilmente basso di 74€, grazie a un prezioso sconto. Questa offerta ha suscitato l’ira della concorrenza, al punto che alcuni hanno ipotizzato un possibile divieto di vendita sul mercato, ma ovviamente ciò non è possibile.

Motorola moto e13: il prezzo di questo smartphone è assurdo

Il Motorola moto e13 è ideale per gli utenti che non necessitano di funzionalità di punta, ma di uno smartphone entry level che permetta una navigazione in rete senza problemi e l’accesso a tutte le app più popolari del momento. Dotato di un display HD+ da 6,5 pollici, Dual SIM, Android 13 e molto altro, questo dispositivo offre una batteria da 5000 mAh, altoparlanti stereo Dolby Atmos, 2GB/64GB di memoria espandibile, e una fotocamera principale da 13MP. Il sistema operativo Android 13 gestisce tutte queste funzioni.

Lo smartphone dispone di funzionalità intelligenti che ottimizzano automaticamente le foto, rendendole pronte per i social media. Inoltre, offre un ottimo sistema di connessioni, tra cui Wi-Fi 5 GHz2 e Bluetooth 5.0, e supporta la ricarica del telefono tramite cavo USB Type-C 2.0. Nonostante l’assenza di funzionalità come un lettore di impronte digitali e NFC, il Motorola moto e13 è un ottimo smartphone economico che offre tutto ciò di cui ha bisogno un utente che non è particolarmente interessato a funzionalità extra. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dal servizio Prime di Amazon.