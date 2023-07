Una serie di novità è in arrivo per tutti gli utenti di Netflix. Dopo una serie di tira e molla, infatti, la piattaforma streaming ha deciso di muovere il passo definitivo verso lo stop della condivisione degli account. A differenza di quanto previsto sino ad oggi, i clienti non potranno più inviare la loro password a parenti, amici e persone terze fuori dal proprio nucleo familiare.

Netflix, come cambiano i costi con lo stop agli account condivisi

Con questa mossa, Netflix vuole regolamentare l’accesso ai canali della della tv streaming. Ovviamente questa strategia commerciale mira ad innalzare gli introiti per la fruizione dei contenuti nella ricca galleria di serie tv e di film.

Al netto di questa novità però i costi dei principali listini Netflix (Premium, Standard e base) non cambieranno. Il pacchetto Premium, ad esempio, prevede sempre un costo standard pari a 17,99 euro. Gli utenti che optano per questa soluzione continueranno a guardare i contenuti con la qualità del 4K UHD. Stessa cosa per il ticket Standard, con un costo mensile confermato in 12,99 euro al mese e la possibilità di accedere a tutti i titoli della galleria con la tecnologia del Full HD.

Il ticket entry level di Netflix al tempo stesso conferma il suo valore pari a 5,49 euro al mese con la presenza degli annunci commerciali ad intervallare la visione dei diversi contenuti.

Rispetto al passato, tutti coloro che vorranno continuare a condividere il loro account dovranno aggiungere un extra di 4,99 euro per ogni componente esterno al nucleo domestico aggiunto al profilo di visione.