Il colosso americano Microsoft continua a stupire tutti i suoi utenti con l’arrivo di nuovi sconti ed offerte. Su Xbox Store, in particolare, sono al momento disponibili numerosi videogiochi in super offerta. Rispetto al loro prezzo di listino, infatti, questi giochi sono ora disponibili all’acquisto con uno sconto che a volte arriva a sfiorare il 90%.

Continuano le offerte e gli sconti proposti su Xbox Store. Come già accennato in apertura, infatti, il colosso americano Microsoft sta proponendo nuove promozioni volte a soddisfare le esigenze degli utenti. Si tratta come sempre di ottime opportunità, dato che gli sconti arrivano in alcuni casi fino al 90%.

Questi videogiochi sono disponibili sia per la console Xbox Series S e Xbox Series X. Anche per questa settimana, alcuni sconti sono riservati a chi è abbonato ai servizi Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Live Gold. In altri casi, poi, le offerte sono aperte a tutti gli utenti Xbox.

Tra i titoli più interessanti proposti in offerta, troviamo ora ad esempio un videogioco della saga di GTA, ovvero GTA V. Questo videogioco, in particolare, è al momento disponibile con uno sconto del 65% rispetto al suo prezzo di listino, sia nella versione per Xbox Series S, sia per Xbox Series X sia per Xbox One. Troviamo poi Beyond Good & Evil HD, al momento proposto con uno sconto del 70%. Con uno sconto di addirittura il 90% è poi al momento disponibile il videogioco Werewolf: The Apocalypse Earthblood.

Per scoprire tutti gli sconti e le offerte disponibili su Xbox Store, vi invitiamo comunque a seguire il seguente link.