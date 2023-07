Shazam si aggiorna, riconosce le canzoni su YouTube, Instagram e TikTok

Il periodo attuale sembra essere quello più prolifico per quanto riguarda gli aggiornamenti delle applicazioni più importanti. Stando a quanto riportato, diversi applicativi che hanno fatto la storia stanno per lanciare nuove versioni delle loro piattaforme, esattamente come ha fatto ultimamente Shazam per il sistema operativo iOS.

La nota applicazione che si occupa di scoprire i titoli delle canzoni semplicemente ascoltando ciò che viene riprodotto intorno agli utenti, avrebbe modificato alcune funzionalità. In realtà l’aggiornamento non riguarda solo gli iPhone, ma anche gli iPad.

L’update è in fase di distribuzione e ben presto arriverà per tutti.

Shazam si aggiorna: ecco cosa cambia con la nuova versione per gli utenti Apple

Più persone hanno già testato l’ultimo aggiornamento riportato da Shazam per il mondo Apple, il quale consente un’integrazione ancora maggiore con le principali applicazioni utilizzate al giorno d’oggi. La famosissima app oggi è in grado finalmente di identificare i brani su Instagram, TikTok e YouTube.

La funzionalità è utile nel momento in cui si vuole conoscere il titolo di una canzone magari mentre si guarda un video sulle piattaforme. In poche parole il microfono del proprio smartphone sarà in grado di riconoscere quello che attualmente è in riproduzione proprio su di esso.

Sarà davvero molto semplice utilizzare questa nuova funzione lanciata da Shazam: servirà solo aprire l’applicazione e toccare il pulsante blu, per poi ritornare su Instagram, YouTube o TikTok. A quel punto Shazam avrà già raccolto le informazioni necessarie per capire il titolo della canzone che stavate cercando. Bisognerà attendere solo qualche giorno affinché l’aggiornamento venga distribuito a tutti.