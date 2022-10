Apple ha rilasciato oggi una nuova versione dell’app Shazam per iPhone e iPad, che include una nuovissima funzionalità che consente di aggiungere brani che sono stati riconosciuti da Siri alla libreria dell’app Shazam, nonché la vista Cronologia riconoscimenti musicali nel Centro di controllo. L’aggiornamento è stato rilasciato oggi. Tieni presente che per utilizzare questa funzionalità è necessario iOS 16.

Dal rilascio di iOS 14, quando Apple ha portato la funzionalità di riconoscimento musicale al Centro di controllo, gli utenti sono stati in grado di identificare i brani tenendo premuta per un lungo periodo di tempo l’icona di Shazam situata nel Centro di controllo. Se chiedessi a Siri di identificare una canzone, non vedresti nessuna delle canzoni sopra menzionate; ma, se hai utilizzato il pulsante nel Centro di controllo per identificare il contenuto audio, vedresti quei brani.

Shazam, l’aggiornamento è già disponibile

In iOS 16, i brani che riconosci utilizzando Siri verranno ora aggiunti alla tua raccolta di app Shazam e alla visualizzazione della cronologia dei riconoscimenti musicali nel Centro di controllo. Dopo l’installazione dell’aggiornamento, l’elenco della cronologia dei riconoscimenti musicali e la libreria delle app in Shazam mostreranno i brani che sono stati riconosciuti da Siri o dallo strumento di riconoscimento musicale.

Apple ha speso 400 milioni di dollari per acquisire Shazam nel 2018 e, sin dall’acquisizione, l’azienda ha lavorato per incorporare il servizio nei suoi numerosi prodotti apportando anche una serie di miglioramenti. Apple ha dichiarato nel dicembre dell’anno precedente che la funzione di riconoscimento musicale trovata nel Centro di controllo aveva ottenuto un miliardo di riconoscimenti cumulativi nel corso dell’anno precedente.