Netflix ha presentato una lista di serie coreane e film che sono presenti o che lo saranno sulla piattaforma quest’anno. Tra film, serie, reality e documentari sono ben 34 le originali Netflix del 2023. Lo scorso anno oltre il 60% degli abbonati ha guardato k-drama.

Disponibili su diverse piattaforme da ormai anni, come Viki Rakuten, resosi conto del successo delle serie provenienti da questo paese, Netflix non ha potuto far altro che adeguarsi e “approfittarsene”.

I film e i k-drama vedranno il ritorno di star orientali, che gli amanti del genere ben conosceranno, come Park Seo-joon (che sarà anche presente nel prossimo lungometraggio americano “The Marvels”), Kim Woo-bin, Esom, Song Kang e Jung Hae-in, protagonisti di storie fantascientifiche, in costume, d’avventura, d’amore e dell’orrore.

Tre K-drama Netflix imperdibili di quest’anno

Quest’anno sarà ricco di novità e ritorni quindi per gli amanti del genere, ma in particolare vi consigliamo 3 k-drama Netflix di diverso genere che non potrete perdere. Attenzione potrebbe esserci qualche piccolo spoiler.

1. Un raggio di sole al giorno (Daily Dose of Sunshine)

Il prossimo inverno ci sarà il ritorno di Park Bo-young famosa per Strong Girl Bong-SooneAbyss in una serie diretta da Lee Jae-kyu (Non siamo più vivi – All of Us Are Dead) ambientata in un reparto di salute mentale. Jung Da-eun lavora (Park Bo-young) come infermiera e viene trasferita nel reparto di neuropsichiatria pur non possedendo la specializzazione in questo campo. Intorno a lei vi saranno: l’infermiera capo Song Hyo-jin (Lee Jung-eun di Parasite), il medico Dong Go-yoon (Yeon Woo-jin di Thirty-Nine), l’amico Song Yoo-chan (Jang Dong-yoon di The Tale of Nokdu) e i pazienti che vivono complicata causata da traumi passati. Questo scatenerà una dinamica interessante che mostrerà il rapporto tra il personale medico e i pazienti, mettendo in luce temi delicati ed importanti riguardanti la salute mentale.

2. Sweet Home 2

Se avete guardato la prima stagione allora non potete perdere la seconda stagione di Sweet Home. La serie popolare ambientata in un mondo infestato da mostri che ha reso popolare l’attore Song Kang anche nei paesi occidentali. Tratta da un webtoon horror, torna finalmente, dopo una lunghissima attesa. Potrete quindi di scoprire quale sarà il futuro del mite Cha Hyun-Su, in grado di tollerare la mutazione in mostro che ha fatto perdere il senno a molti. La stagione precedente si era conclusa con un cliffhanger non indifferente, lasciandoci tutti con il fiato sospeso.

3. Song of the Bandits

Il versatile Kim Nam-gil ha deciso di accantonare talento comico per essere il protagonista di questo k-drama d’avventura drammatico. La serie è scritta e diretta da Han Jung-hoon e Hwang Jun-hyuk di Bad Guys: Vile City. Song of the Bandits è ambientato negli anni Venti del XX secolo e segue la lotta dei ribelli per proteggere il Joseon dagli invasori stranieri. La concentrazione cade sul bandito Lee Yoon (Kim Nam-gil), la capo sezione dell’ufficio ferroviario per il governo giapponese in Corea Nam Hee-Shin (Seohyun), l’ex comandante del movimento indipendentista coreano Lee Chung-Soo (Yoo Jae-myung), l’ufficiale giapponese Lee Gwang-il (Lee Hyun-wooe) e la sicaria Eon-nyeon (Lee Ho-jung). Se vi piace il genere storico, dal tocco western allora questa serie Netflix farà per voi. Purtroppo però, dovrete attendere l’autunno.

Ricordiamo inoltre l’atteso ritorno di Squid Game a cui vogliamo solo accennare. Quindi, preparate i popcorn, perché vi aspettano delle maratone che vi causeranno occhiaie scure come la notte.