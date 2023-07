Se sei uno dei clienti WindTre magari vorrai scoprire qualcosa in più sul tuo operatore.

WindTre è un’azienda italiana di telecomunicazioni nata nel 2016, che come saprete offre servizi di telefonia mobile, fissa e servizio internet. Sapete vero che prima erano in realtà due aziende? Immagino di sì, ma sapete il perché si siano unite? Vi mostreremo allora qualche chicca per studiarla a fondo.

5 curiosità su WindTRE che ve la faranno conoscere meglio

WindTre nasca dalla fusione tra i due colossi delle telecomunicazioni Wind e Tre (quella di “3 is a magic number”). Scopriamo meglio i dettagli e le curiosità di questa azienda “fusa”:

L’unione e la creazione di WindTRE aveva due obiettivi principali a lungo termine , ed un obiettivo che portò i suoi risultati già nell’immediato. Grazie alla sua nascita, si ebbe un potenziamento della linea, ed i primi miglioramenti sulla copertura totale del 4,5G.

, ed un obiettivo che portò i suoi risultati già nell’immediato. Grazie alla sua nascita, si ebbe un potenziamento della linea, ed i primi miglioramenti sulla copertura totale del 4,5G. il marchio commerciale Very Mobile , un servizio destinato alle offerte di telefonia mobile a basso costo, è un “sottoprodotto” della WindTRE per proporre un portafoglio di promozioni sempre più vasto ai propri clienti.

, un servizio destinato alle offerte di telefonia mobile a basso costo, è un “sottoprodotto” della WindTRE per proporre un portafoglio di promozioni sempre più vasto ai propri clienti. Il logo è un’evidentissima unione degli ex brand che hanno comunque voluto mantenere la loro storia e la loro identità omologandosi in un unico colore;

è un’evidentissima che hanno comunque voluto mantenere la loro storia e la loro identità omologandosi in un unico colore; Nel 2020 WindTRE fu accusata di addebiti illeciti e frode informatica nei confronti dei consumatori. Più nello specifico, le indagini hanno portato alla luce l’addebito dei costi per servizi a pagamento mai richiesti;

WindTRE fu accusata di addebiti illeciti e frode informatica nei confronti dei consumatori. Più nello specifico, le indagini hanno portato alla luce l’addebito dei costi per servizi a pagamento mai richiesti; Lo spot ideato da Gabriele Muccino, del 2022, con Fiorello aveva l’obiettivo di mostrare il lato umano della della tecnologia e di come essa si manifestasse attraverso gli inconvenienti della vita. Claudia Erba, Brand Communication Director di WindTre spiegò che: “questo spot porta avanti un format di comunicazione che parla di tecnologia con un approccio inclusivo e dal volto ‘umano’. Una banale dimenticanza diventa, in questo caso, il pretesto per rappresentare tutte quelle piccole situazioni imperfette che ci accomunano nella quotidianità e ci avvicinano”.

Già conoscevi queste informazioni? Intanto WindTRE continua a proporre nuove ed interessanti offerte a cui forse dovresti dare un’occhiata.