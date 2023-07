WindTre occupa sempre una posizione di rilievo nel campo della telefonia mobile in Italia. Il provider non vuole certamente essere da meno a Iliad e a tutti gli altri operatori che in queste settimane stanno assicurando una serie di interessanti offerte low cost ai loro clienti. Per affermare il suo primato, il gestore arancione rilancia la sua offerta commerciale con una promo di sicuro successo.

WindTre, la migliore proposta a meno di 10 euro

La migliore proposta per il gestore arancione nel mese di luglio è la WindTre Star+. Questa tariffa prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica ed anche 100 Giga per la navigazione internet, anche con la velocità del 5G, laddove disponibile la copertura sul territorio italiano.

Il prezzo per gli utenti è di 7,99 euro ogni trenta giorni, con una sola aggiunta una tantum il cui valore è di 10 euro per la sottoscrizione della rete e l’attivazione della SIM. Ulteriore vantaggio per il pubblico è nella nuova garanzia che WindTre assicura a tutti i suoi abbonati dell’ultima ora.

A differenza delle precedenti occasioni, infatti, il provider assicura un costo fisso nei sei mesi successivi all’attivazione della SIM. Ciò significa che nel semestre successivo alla sottoscrizione della ricaricabile non saranno possibili rimodulazioni per le soglie di consumo e per i prezzi.

Per l’attivazione di questa ricaricabile gli utenti possono rivolgersi presso uno degli store ufficiali di WindTre sul territorio. Necessaria la portabilità del numero da altro operatore.