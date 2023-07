Il freddo e le basse temperature sono la kryptonite delle auto elettriche. Chi possiede un’auto elettrica lo sa bene. In condizioni di freddo l’autonomia cala in modo drastico, riducendo l’efficienza complessiva, sia per quanto riguarda i modelli 100% per elettrici che negli ibridi.

La azienda cinese CATL afferma di aver trovato la soluzione perfetta. Secondo quanto riportato dalla Reuters, principale produttore al mondo di batterie, la CATL avrebbe sviluppato una nuova tecnologia salvavita per gli accumulatori.

La nuova formula per la batteria perfetta della CATL

Della scoperta ne ha parlato il direttore scientifico della CATL Wu Kai, che ha affermato come un innovativo materiale per gli elettroliti sia in grado di migliorare l’efficienza fino al 50% a -20 gradi. Questa tecnologia garantirebbe anche un’efficienza superiore del 43% in condizioni ambientali meno estreme, parliamo all’incirca di una temperatura di 0 gradi.

Il direttore non ha svelato ulteriori dettagli di questa soluzione e non ha anticipato se e quando la batteria debutterà effettivamente sul mercato. La CATL ha però dichiarato che entro il 2023 verrà presentato un accumulatore capace di fornire 400 km di autonomia con una ricarica di soli 10 minuti. La stessa azienda dice anche che in futuro punterà ad abbassare ulteriormente le tempistiche a 5/7 minuti.

Un’altra novità, che ha quasi del portentoso, è però riguardante le batterie delle auto elettriche è data dalla Toyota, questa è pronta a un’offensiva importante sul fronte elettrico grazie ad una nuova generazione di BEV, prevista dal 2026. La nuova generazione riceverà vari tipi di accumulatori, da quelli LFP a quelli allo stato solido.

Queste si preannunciano davvero promettenti, la loro autonomia potrebbe infatti raggiungere i 1500 km. Numeri davvero impressionanti che saranno accompagnati da una crescente attenzione del brand al “giga casting”. Nel caso non lo sappiate questo è in pratica l’uso di grandi macchine per stampare le scocche delle auto e ridurre sensibilmente i costi di produzione contenendo i prezzi di listino.

Queste si preannunciano essere delle grandi novità per coloro che conoscono le problematiche delle batterie delle auto elettriche. Non ci resta che attendere quando queste saranno disponibili.