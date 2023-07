La piattaforma Amazon sta attualmente proponendo una scheda video MSI GeForce RTX 4060 Ventus ad un prezzo molto allettante, potrebbe fare al caso vostro!

In informatica ed elettronica una scheda video o scheda grafica è un componente hardware del computer, sotto forma di scheda elettronica, che ha lo scopo di elaborare il segnale video che possa essere poi inviato in input a video per essere tradotto da quest’ultimo in immagine e mostrato all’utente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon propone una scheda video ad un prezzo top

A seconda del tipo di computer questo dispositivo può essere più o meno potente: i primi modelli di scheda video potevano visualizzare solo testo, successivamente si sono diffuse anche schede in grado di mostrare output grafici (immagini non testuali, definibili a livello di pixel) e infine anche modelli tridimensionali texturizzati in movimento e in tempo reale.

Questi ultimi tipi di scheda provvedono anche a elaborare e modificare l’immagine nella propria memoria interna, mentre le schede 2D possono mostrare immagini 3D solo con l’aiuto della CPU che deve eseguire da sola tutti i calcoli necessari. Ovviamente non tutti i PC dispongono di una scheda grafica a parte, quest’ultima infatti è necessaria quando l’utente ha intenzione di “andare oltre” al classico lavoro d’ufficio con il proprio computer.

La scheda video GeForce RTX 4060 VENTUS 2X Black 8G OC è attualmente disponibile sulla piattaforma Amazon al prezzo di 329.88 euro. Un buon prezzo tutto sommato per la qualità proposta del prodotto. Visitate la pagina ufficiale della piattaforma a questo link per maggiori dettagli a riguardo.