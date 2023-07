Continuano le proposte dei vari operatori telefonici italiani per questa estate. Tra questi, spicca anche l’operatore virtuale 1Mobile. Quest’ultimo, in particolare, ha deciso di rinnovare il suo catalogo con delle offerte sensazionali. La più economica ha un prezzo di appena 2,50 euro al mese. Vediamo qui di seguito alcune di queste offerte.

1Mobile, per quest’estate offerte favolose a partire da soli 2,50 euro al mese

Continua l’estate e l’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha una proposta davvero interessante. Come già accennato in apertura, si tratta di offerte favolose e con un costo per il rinnovo mensile davvero basso. La prima di queste è l’offerta mobile 1Mobile XConnect. Proprio quest’ultima ha un costo ridicolo, dato che si tratta di appena 2,50 euro al mese.

L’offerta include 100 minuti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 1 GB di traffico dati e 50 SMS da inviare verso tutti i numeri. C’è poi l’offerta 1Mobile Flash 220 Summer Edition. Quest’ultima è l’ideale per chi vuole navigare senza pensieri. Ad un costo di appena 9,99 euro al mese, gli utenti avranno a disposizione 220 GB di traffico dati ma non solo. Potranno anche utilizzare ogni mese 90 SMS da inviare verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri.

Tra le altre offerte, ci sono poi 1Mobile Special 80 Summer Edition e 1Mobile Top 150 Summer Edition. La prima include ben 180 GB per navigare e 80 SMS verso tutti. La secondo include invece 150 GB e 50 SMS verso tutti. Il costo è rispettivamente di 8,99 euro e 7,99 euro al mese. Entrambe le offerte includono poi sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.