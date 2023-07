Kena Mobile, la STAR regala 200 giga al mese e distrugge Iliad

Oggi il discorso riguarda un’offerta mobile che continua la sua corsa ormai da diversi mesi. A proporla è uno dei gestori virtuali più famosi nell’intero panorama della telefonia mobile italiana, ovvero Kena Mobile. Quando si parla della STAR, si intende discutere di tutto ciò che la nuova promo offre al prezzo straordinario di soli 6,99 € al mese per sempre.

Kena Mobile: con la STAR ecco 130GB ma anche un regalo di 200GB in più per due mesi

Gli utenti che riusciranno a sottoscrivere la promozione mobile, potranno beneficiare di 130 giga al mese in rete 4G. Ovviamente non finisce qui visto che ci sono anche i 1000 messaggi da inviare a chiunque e minuti senza limiti verso qualsiasi provider mobile o fisso.

Inoltre se siete già clienti del gestore, potrete avere una grande opportunità. Kena predispone infatti 200 giga per 60 giorni a 1,99 € fino al 25 luglio. A beneficiare del regalo però saranno soprattutto quelli che passeranno entro tale data tra le fila del provider virtuale. In quel caso i 200 giga per 60 giorni saranno un regalo gratuito.

Tornando ai dettagli dell’offerta, chi la sottoscriverà potrà ottenere, oltre a tutti i contenuti, anche l’attivazione totalmente gratuita. La stessa cosa sarà valida anche per la scheda SIM e per la consegna che non avranno costi aggiuntivi.

L’offerta almeno per il momento è riservata ai nuovi numeri o a tutti i clienti provenienti da Tiscali, Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri MVNO. La scelta adesso sta a voi: se volete risparmiare non c’è proprio nulla a cui pensare.