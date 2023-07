L’Amazon Prime Day 2023 sta per arrivare, ufficialmente inizierà alle 00:00 dell’11 luglio, per terminare 48 ore dopo (più precisamente 47 ore e 59 minuti), esiste tuttavia un trucco che vi può aiutare a ricevere in anteprima assoluta le migliori offerte del momento.

Tutto ruota attorno a Telegram, infatti come ben sapete ormai, sulla nota applicazione di messaggistica istantanea sono disponibili vario genere di canali interamente dedicati al mondo di Amazon. I migliori a cui iscriversi, per ricevere le offerte Prime Day in anteprima, sono sostanzialmente tre: Codiciscontotech, Tecnofferte e Malatirisparmio.

Amazon, ecco come fare per avere le offerte Prime Day in esclusiva

Gli utenti che sceglieranno di iscriversi gratuitamente, potranno essere i primi a ricevere le migliori offerte Amazon Prime Day, proprio allo scoccare della mezzanotte dell’11 luglio (il giorno iniziale). Per tutte le restanti 48 ore, invece, gli stessi potranno ricevere ogni 5 minuti i prezzi più bassi, con tanti codici sconto in regalo che aiuteranno a ridurre ulteriormente la spesa da sostenere.

Nel momento in cui si vorrà applicare un coupon, è bene controllare attentamente che questi risulti essere presente nella spesa finale, poiché altrimenti sarà necessario effettuare nuovamente l’ordine, annullandolo dal principio. E’ un passaggio importante da ricordare, in quanto comunque i codici non possono mai essere applicati in un secondo momento.

In ultimo ci teniamo a sottolineare che l’iscrizione ai canali Telegram è completamente gratuita, ciò permette all’utente di cancellarsi in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari da rispettare, permettendogli così la massima versatilità e mobilità, anche con il collegamento di sole 24 ore.