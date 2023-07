Su Reddit sono appare le prime foto dal vivo del tanto atteso Google Pixel 8 Pro. Il top di gamma di Mountain View potrebbe essere più vicino al debutto di quello che pensiamo e ormai sappiamo quasi tutto di lui.

Nelle ultime settimane si è parlato del suo display, della capacità della batteria e delle colorazioni nelle quali sarà lanciato il dispositivo. Grazie alle immagini trapelate adesso possiamo anche conoscere il design dello smartphone!

Google Pixel 8 Pro appare in foto: il lancio si avvicina si sempre di più!

Osservando le immagini del Google Pixel 8 Pro, ad attirare subito l’attenzione è il nuovo modulo fotografico pensato dall’azienda. Rispetto ai modelli rilasciato fino ad ora, Google ha rinnovato il comparto fotografico ridisponendo i sensori in un’unica isola a forma di pillola che sarà comunque inserita in una porzione rialzata (ma non troppo!) della scocca posteriore. A differenza del Google Pixel 7 Pro il sensore principale non sarà isolato in un foro laterale ma posizionato al centro, tra il teleobiettivo e il sensore ultra-grandangolare.

Le specifiche del comparto fotografico sono state già anticipate e stando a quanto emerso avremo a disposizione un sensore principale da 50 MP e un ultra-grandangolare da 64 MP.

La parte frontale del dispositivo è occupata da un display molto ampio e con bordi sottili. Si dice che Google opterà per un pannello da 6,7 pollici con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz.

Quello apparso in foto potrebbe non essere il vero e proprio Google Pixel 8 Pro poiché l’azienda potrebbe aver realizzato fino ad ora soltanto unità di prova approssimative. Nel mese di ottobre, periodo nel quale dovrebbe avvenire la presentazione ufficiale dello smartphone, avremo modo di osservare tutte le novità introdotte dal colosso!