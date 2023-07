Anche il vostro smartphone, anche se possedete il modello più moderno, potrebbe divenire proprio in questo momento vittima di un hackeraggio! Vista quantità di dati personali e sensibili che si potrebbero rubare da un telefono hackerato, questi attacchi si sono moltiplicati nel corso degli anni.

Una buona notizia! Vi diremo come scoprire come faccia un hacker ad entrare nel vostro smartphone, quali siano gli aspetti che indicano l’attacco hacker e cosa sia possibile fare per eliminare l’attacco di quest’intruso indesiderato. Vorremmo esistesse uno spray come quello per distruggere gli scarafaggi, ma i metodi sono un tantino più complessi.

Come accedono al mio smartphone gli hacker?

I modi usati dai pirati informatici per accedere in un telefono, prendendo il controllo del sistema e manomettendo dati sensibili, sono innumerevoli.

Alcuni modi? Ve li elenchiamo:

Con un’ APP Crack modificata per rubarvi informazioni; la tecnica del Phishing inviandovi messaggi o mail con link fasulli;

modificata per rubarvi informazioni; la tecnica del inviandovi messaggi o mail con link fasulli; Le connessioni senza fili Wi-Fi e Bluetooth dove la vittima si collega e senza saperlo da accesso all’hacker;

e dove la vittima si collega e senza saperlo da accesso all’hacker; Attraverso una stazione di ricarica , sì possono rubarvi informazioni anche se mettete il cellulare in carica;

, sì possono rubarvi informazioni anche se mettete il cellulare in carica; Tramite le SIM SWAP : l’hacker utilizza app modificate e altri attacchi per caricare sul telefono hackerato un’app in grado di leggere il codice ICCID della SIM , così da poterlo recuperare da remoto via Internet utilizzando documenti falsi per poi lasciare, dopo un cambio, attiva solo la SIM dell’hacker;

: l’hacker utilizza app modificate e altri attacchi per caricare sul telefono hackerato un’app in grado di , così da poterlo recuperare da remoto via Internet utilizzando documenti falsi per poi lasciare, dopo un cambio, attiva solo la SIM dell’hacker; Con i ransomware attraverso il quale i malintenzionati bloccano ogni operazione sullo schermo e cifrano le informazioni personali, chiedendo poi un riscatto;

attraverso il quale i malintenzionati bloccano ogni operazione sullo schermo e cifrano le informazioni personali, chiedendo poi un riscatto; Attraverso un trojan nascosto all’interno di un’app scaricata fuori dallo store ufficiale;

nascosto all’interno di un’app scaricata fuori dallo store ufficiale; Con la keylogger , un’app in grado di registrare ogni pressione dei tasti sullo schermo;

, un’app in grado di registrare ogni pressione dei tasti sullo schermo; Tramite un exploit , cioè frammenti di codice nascosti in grado di compromettere aree specifiche del sistema;

, cioè frammenti di codice nascosti in grado di compromettere aree specifiche del sistema; Infine usando il botnet trasformando il vostro smartphone in una specie di zombie.

Cosa devo fare se scopro che il mio dispositivo è sotto attacco?

Se il vostro dispositivo è stato hackerato, è possibile eseguire alcune semplici operazioni per riprendere il controllo, eliminando la minaccia.

Per cancellare le minacce occorre innanzitutto:

disinstallare tutte le app , lasciando solo quelle di sistema (che non possono essere disinstallate). Dopo la disinstallazione installiamo solo app dal Google Play Store o dall’Apple App Store;

, lasciando solo quelle di sistema (che non possono essere disinstallate). Dopo la disinstallazione installiamo solo app dal Google Play Store o dall’Apple App Store; cancellare ciò che abbiamo nella cartella download;

ciò che abbiamo nella cartella download; attivare la modalità aereo , così da interrompere ogni possibile collegamento;

, così da interrompere ogni possibile collegamento; riavviare il telefono in provvisoria , interrompendo eventuali processi spia o app sempre attive in background;

, interrompendo eventuali processi spia o app sempre attive in background; avviare scansione con antivirus;

con antivirus; aggiornare il sistema operativo , per risolvere eventuali bug;

, per risolvere eventuali bug; cambiare tutte le password degli account, in modo da tutelare l’accesso ai vostri dati personali.

Come posso proteggermi da futuri tentativi di hackeraggio?

Come si dice, prevenire è meglio che curare! Utilizzando alcune regole di sicurezza l’hacker avrà molta più difficoltà ad accedere al vostro sistema:

Evitando di lasciare il telefono incustodito;

di lasciare il telefono incustodito; Aggiornando le app e il sistema operativo ogni volta che si deve;

le app e il sistema operativo ogni volta che si deve; Usando password difficili da ricordare e da individuare;

password difficili da ricordare e da individuare; Proteggendo il telefono con impronta e/o sblocco del viso, evitando blocchi tramite PIN o con percorso di sblocco;

il telefono con impronta e/o sblocco del viso, evitando blocchi tramite PIN o con percorso di sblocco; Evitando di scaricare app crack o app di origine sconosciuta;

di scaricare app crack o app di origine sconosciuta; Non rispondendo o cliccando sui messaggi di spam o phishing;

sui messaggi di spam o phishing; Evitiamo di modificare il sistema operativo;

di modificare il sistema operativo; Installando un antivirus.

Speriamo che queste info vi saranno utili e che applicherete tutti i nostri consigli!