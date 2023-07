L’operatore telefonico potrebbe essere down, ma non siete sicuri al 100% dello stato della rete? la soluzione è una sola, affidarsi ad un servizio esterno che vi possa aiutare nella verifica della connessione, per controllare a tutti gli effetti che il problema non sia solamente vostro.

Oggi vi parliamo appunto di Downdetector, un sito internet molto diffuso e conosciuto, che offre un servizio alla comunità molto importante: raccoglie le segnalazioni di malfunzionamenti, mettendole a disposizione di coloro che si collegheranno. E’ a tutti gli effetti un sito internet, per questo motivo tutti possono collegarsi senza problemi, da qualsiasi sistema operativo (iOS, Android, Windows, Linux), non è richiesta l’installazione di alcuna applicazione, basta il browser con il quale si naviga in rete.

Down Vodafone, Iliad, TIM e WindTre: ecco a voi Downdetector

Come vi dicevamo, Downdetector è un raccoglitore di segnalazioni, in altre parole permette agli utenti di inviare le segnalazioni di malfunzionamento, inserendole poi in appositi grafici che vengono mostrati direttamente sul sito internet. Collegandovi ad esempio alla pagina dell’operatore di cui siete clienti, vedrete un grafico temporale orizzontale, che mostra un andamento; quello è il numero di segnalazioni ricevute in un determinato momento della giornata, nel caso in cui si registrasse un picco, molto probabilmente la rete è down.

Per fornire informazioni più complete possibili, con Downdetector si può localizzare la segnalazione, in modo da godere della localizzazione dell’eventuale problematica (se è legata solo ad un’area, oppure globale).