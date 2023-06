Molto spesso può capitare di trovarsi in una situazione in cui si nota una certa difficoltà di connessione del proprio dispositivo mobile, senza però capirne pienamente il motivo. In altre parole può accadere di risultare connessi correttamente alla rete, avere piena disponibilità di segnale, ma allo stesso tempo non riuscire a chiamare o inviare messaggi. La domanda che di solito alberga nelle menti degli utenti è la seguente: “è un mio problema o del gestore?”. Con un semplice trucchetto è possibile fornire una risposta adeguata.

Per raggiungere l’obiettivo prefissato possiamo fare affidamento su Downdetector, un servizio molto utile, raggiungibile da qualsiasi dispositivo collegato alla rete, e completamente gratuito. La sua funzione è di raccoglitore di segnalazioni da parte degli utenti, i facenti parte della community inoltrano il report di malfunzionamento della rete, con visualizzazione su un elenco molto dettagliato.

Vodafone, WindTre, TIM e Iliad: ecco come capire il down

Il funzionamento è chiaro, Downdetector non riceve il report direttamente dall’azienda o dalla rete, ma si basa interamente sugli utenti. Collegandovi alla pagina dell’operatore telefonico che volete verificare, o anche servizio di streaming (ad esempio Netflix o Disney+), vedrete subito un grafico temporale. Questi identifica il numero di segnalazioni pervenute nel tempo, nell’eventualità in cui venga mostrato un picco, allora sappiate che tanti utenti hanno inviato nello stesso momento un report di malfunzionamento, e quindi molto probabilmente vi è qualche problema (grazie all’altra mappa, è anche possibile conoscere la localizzazione delle segnalazioni).