TIM, grazie alla promo puoi ricevere una PS5 con soli 18 euro al mese

TIM, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, ha lanciato una nuova offerta che permette ai suoi clienti di acquistare la PlayStation 5 a rate. Questa offerta, riservata ai clienti che mantengono una linea mobile per 24 mesi o che sono titolari di una linea fissa, consente di comprare la console di gioco a un costo di 18 euro al mese per 30 mesi, senza alcun anticipo.

TIM: la promozione che i gamer aspettavano

L’offerta, valida fino al 31 luglio 2023, include anche il gioco Gran Turismo 7 nel bundle. Il costo totale della console e del gioco è di 600 euro, che verranno restituiti in 30 rate mensili da 20 euro a partire dal terzo mese, con un TAN e un TAEG fissi allo 0%.

Tuttavia, è importante notare che in caso di cessazione della linea mobile o fissa prima dei 24 mesi, il cliente dovrà pagare gli interessi e l’intero importo della rata finale fino al rimborso totale del costo del bene.

Per attivare l’offerta, è necessario indicare una carta di credito valida o una carta di debito attiva ed essere titolari di una linea mobile o fissa TIM. L’azienda accetta carte di credito e di debito dei circuiti VISA, MASTERCARD, MAESTRO e AMERICAN EXPRESS abilitate all’acquisto online, purché i titolari siano residenti nell’Area SEPA. Non sono accettate carte di credito emesse all’estero e carte di credito prepagate.

La promo in questione rappresenta un’opportunità interessante per coloro che desiderano acquistare la PlayStation 5, ma preferiscono dilazionare il pagamento nel tempo. Tuttavia, come per tutte le offerte di finanziamento, è importante leggere attentamente i termini e le condizioni prima di procedere con l’acquisto.